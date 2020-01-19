التشكيلة المحتملة لمدرب برشلونة الجديد أمام غرناطة

وينتظر عشاق برشلونة بفارغ الصبر التشكيلة الأساسية لفريقهم في عهد المدرب سيتين الذي تولى المقاليد الفنية خلفاً لأرنيستو فالفيردي المقال من منصبه.

ومن المرجح أن يعتمد سيتين على خطة 4-3-3 عند مواجهة غرناطة، العاشر بـ27 نقطة.

وتناقلت وسائل اعلام اسبانية التشكيلة المحتملة للفريق الكاتالوني والتي جاءت كالآتي:

في حراسة المرمى: الألماني مارك أندريه تير شتيغن

في خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرار بيكيه، الفرنسي كليمان لانغليه، جوردي ألبا.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، التشيلي أرتورو فيدال، الكرواتي إيفان راكيتش.

في خط الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفرنسي أنطوان غريزمان، أنسو فاتي.

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني قد أعلن عن غياب مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز لما يقارب أربعة أشهر عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

في المقابل، سيقود اللاعب روبيرتو سولدادو تشكيلة الفريق الطامح لتحقيق فوزه التاسع في الـ"ليغا" هذا الموسم.

وفي ما يلي تشكيلة غرناطة المحتملة:

في حراسة المرمى: البرتغالي روي سيلفا

في خط الدفاع: فيكتور دياز، البرتغالي دومينغوس دوارتي، جيرمان سانشيز، كارلوس نيفا.

في خط الوسط: الفرنسي ماكسيم غونالون، الفنزويلي يانخيل هيريرا، النيجري رامون عزيز، أنطونيو بويرتاس.

في الهجوم: الفنزويلي داروين ماتشيس، روبيرتو سولدادو.

ويرجح أن يعتمد مدرب الضيوف دييغو مرتينز على خطة 4-5-1 في الجانب الدفاعي وفي الحالة الهجومية ستكون الخطة 4-2-3-1.



