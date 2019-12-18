التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة وريال مدريد

متابعة: مازن الريس

ووسط أجواء متوترة يستعد برشلونة لاستقبال غريمه ريال مدريد في الكلاسيكو اليوم الأربعاء وذلك في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة لمسابقة الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة مباراة ريال مدريد وهو متصدر بفارق الأهداف فقط عن ضيفه الذي يضع في الحساب مباراته الصعبة وهو يفتقد للعديد من نجومه البارزين الأمر الذي يحد من الخيارات التي يمتلكها الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي مقارنة بالفيردي.

وستؤثر وضعية ريال مدريد الجيدة نسبياً على سلم ترتيب في طريقة لعبه، إذ يتوقع أن يدخل اللقاء بتحفظ أمام مضيفه برشلونة، علماً أنّ الفريقين تعثرا في مباراتهما الأخيرة من الليغا، إذ سقط رفاق بيكيه في فخ التعادل أمام مضيفهم ريال سوسييداد 2-2، وكذلك الحال حين اقتنص ريال نقطة التعادل من فالنسيا 1-1 في اللحظات الأخيرة على ملعب المستايا.

وسيغيب عن برشلونة كل من الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرازيلي أرثر فيما يفتقد ريال مدريد لخدمات البلجيكي هازار والبرازيلي مارسيلو والكولومبي خاميس رودريغيز وفاسكيز بين أبرز الغيابات عن الكلاسيكو وبالتالي فجميعهم خارج التشكيلة المتوقعة عن اللقاء المرتقب.

وشخصياً أتوقع أن تكون تشكيلة برشلونة وريال مدريد على الشكل الآتي:

برشلونة



طريقة اللعب: 4 – 3 – 3

حارس المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينغوليه، بيكيه، سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: بوسكيتس، فيدال، دي يونغ.

خط الهجوم: ميسي، سواريز، غريزمان

ريال مدريد

طريقة اللعب: 4 – 3 - 3

حارس المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ناتشو، راموس، فاران، كارفاخال.

خط الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيمة، بيل

الرسم التكيتي يتغير عادة بحسب مجريات اللقاء، فلن أتفاجأ إذا وجدت ميسي كصانع ألعاب، أو فينيسيوس كمهاجم وهمي يلعب خلف بنزيمة.

أما صحيفة ماركا الشهيرة فقد توقعت التشكيلة على النحو الآتي:

برشلونة

طريقة اللعب: 4 – 3 – 3

حارس المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينغوليه، بيكيه، سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، دي يونغ.

خط الهجوم: ميسي، سواريز، غريزمان

ريال مدريد

طريقة اللعب: 4 – 4 - 2

حارس المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي، راموس، فاران، كارفاخال.

خط الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، كروس، مودريتش

خط الهجوم: بيل، بنزيمة