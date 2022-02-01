التدقيق المالي يكشف "سلوكاً إجرامياً خطيراً" لمجلس إدارة برشلونة السابق



وقال رئيس النادي الحالي جوان لابورتا إنّ الإدارة السابقة بإشراف الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو قامت "بمدفوعات من دون سبب، وأخرى بمزاعم كاذبة وغير متناسبة".

ودفعت نتائج التقرير النادي إلى تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام في برشلونة الأسبوع الماضي.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس إن مكتب المدعي العام بدأ الجمعة تحقيقا في "جرائم اقتصادية".

وقرّر برشلونة إسناد التحقيق المالي إلى شركة "كرول" المالية، بعدما أعلن المدير العام للنادي، فيران ريفرتر عن نتائج التدقيق الداخلي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال ريفرتر إن النادي كان "مفلساً كلياً" عندما تولّى لابورتا رئاسته في آذار/مارس 2021، وكشف التدقيق حينها عن إجمالي ديون بلغ 1.35 مليار يورو.

وقد تمّ تقديم التقرير في المكاتب المجاورة لملعب كامب نو الثلاثاء من قبل لابورتا، ونائب الرئيس المالي إدوارد روميو والمحامي خاومي كامبانر الذي تم التعاقد معه للقيام بهذا التحقيق.