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الدوري الاسباني
الدوري الإسباني

الإصابة تبعد غريزمان عن صفوف برشلونة

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أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني الأحد، أنّ مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان تعرّض لإصابة ستبعده عن صفوفه لفترة غير محددة، في مرحلة فاصلة من موسمه على الصعيدين المحلي والقاري.

Reuters


وأوضح النادي الكاتالوني في بيان: "أظهرت الفحوص صباح اليوم أن لاعب الفريق الأول أنطوان غريزمان يعاني من إصابة عضلية في فخذ الساق اليمنى"، وأنه "لن يكون متوافراً للتشكيلة في الفترة الراهنة، وتطور الإصابة سيحدد توافره".

من جهتها، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى ان الإصابة قد تبعد غريزمان عن المباراتين المتبقيتين لبرشلونة في الليغا هذا الموسم، وأنّ الفريق يأمل بعودته لخوض إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الثامن من آب/أغسطس.

ويستضيف برشلونة نابولي الإيطالي في الإياب، بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.

وكان غريزمان قد شارك مع فريقه في الفوز على المضيف بلد الوليد (1-صفر) السبت ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني وخرج  خلال استراحة الشوطين، ليحلّ بدلاً منه الأوروغوياني لويس سواريز.

وبهذه النتيجة، تمكن برشلونة الثاني من تقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى نقطة واحدة، قبل خوض النادي الملكي مباراته في هذه المرحلة بضيافة غرناطة الإثنين.

أنطوان غريزمان الدوري الإسباني برشلونة
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