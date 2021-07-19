اصابة مدافع أتلتيكو مدريد سافيتش في فخذه الأيمن



وأفاد أتلتيكو في بيان: "يعاني (سافيتش) من إصابة في العضلة الرباعية اليمنى" دون أن يحدد مدة غياب مدافعه.



وانضم سافيتش، البالغ 30 عاماً، إلى بطل اسبانيا في عام 2015 قادماً من فيورنتينا الإيطالي مقابل 10 ملايين يورو، ويعد أحد أعمدة النادي المدريدي، حيث فاز بالدوري الإسباني موسم 2020-2021 والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكأس السوبر الأوروبية في عام 2018.



وستعقد هذه الإصابة استعدادات المدافع الدولي الذي خاض 57 مباراة بقميص منتخب بلاده وسجل 5 أهداف، حيث يفتتح أتلتيكو مبارياته في الدوري الإسباني في 15 آب/أغسطس المقبل.