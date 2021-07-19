English
العربية
بطولة أمم أوروبا 2020
الدوري الإسباني

اصابة مدافع أتلتيكو مدريد سافيتش في فخذه الأيمن

من قبل

يعاني قلب دفاع أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم المنصرم، المونتينيغري ستيفان سافيتش من  إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، بحسب ما أعلن نادي العاصمة الإثنين.

AFP


وأفاد أتلتيكو في بيان: "يعاني (سافيتش) من إصابة في العضلة الرباعية اليمنى" دون أن يحدد مدة غياب مدافعه.

وانضم سافيتش، البالغ 30 عاماً، إلى بطل اسبانيا في عام 2015 قادماً من فيورنتينا الإيطالي مقابل 10 ملايين يورو، ويعد أحد أعمدة النادي المدريدي، حيث فاز بالدوري الإسباني موسم 2020-2021 والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكأس السوبر الأوروبية في عام 2018.

وستعقد هذه الإصابة استعدادات المدافع الدولي الذي خاض 57 مباراة بقميص منتخب بلاده وسجل 5 أهداف، حيث يفتتح أتلتيكو مبارياته في الدوري الإسباني في 15 آب/أغسطس المقبل.

ستيفان سافيتش أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني
السابق أنشيلوتي راضٍ عن استعدادات لاع
اقرأ
أنشيلوتي راضٍ عن استعدادات لاعبي ريال مدريد للموسم الجديد
التالي

آخر الأحداث

>