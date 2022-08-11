إيسكو يعتبر نفسه محظوظاً للعب مع إشبيلية

وقال إيسكو: "اخترت الانضمام إلى إشبيلية لأنهم فريق ينافس بشكل جيد، هم في دوري أبطال أوروبا مع مدرب يعرفني حقاً لم يكن اختيارًا صعبًا".

وتابع: "لا يمكنني الشكوى. أنا رجل محظوظ. لقد أتيحت لي الفرصة للعب في أندية كبيرة. لقد فزت عملياً بكل الألقاب التي تنافست من أجلها. أريد الاستمرار في الفوز ، ولهذا السبب أتيت إلى هنا أيضًا، لا أحب أن أفكر كثيرًا في ما حدث بالفعل ولكن بدلاً من ذلك اتطلع لما سيأتي وأعتقد أنه تحدٍ مثير ومهم للغاية".



وختم حديثه بالقول: "أفهم أن هناك شكوكًا. في السنوات القليلة الماضية، لم ألعب لأنهم لم يسمحوا لي باللعب، إذا كان بإمكاني قول ذلك على هذا النحو. الآن، الأمر متروك لي لتبديد الشكوك، لإرسال رسالة تطمين إلى المشجعين، لإخبارهم أنني سأبذل قصارى جهدي. سيكون تركيزي بنسبة مائة في المائة، وكما قلت من قبل، سأريهم المستوى الحقيقي وأعتقد أن هنا مكان جيد جد للقيام بذلك.

