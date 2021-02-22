إشبيلية ينتصر ويزيح برشلونة عن المركز الثالث

نجح إشبيلية في اقتناص نقاط ثمينة من مضيفه أوساسونا عقب الفوز عليه 2-0 يوم الإثنين في الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح البرازيلي دييغو كارلوس التسجيل 19 قبل أن يضيف الهولندي دي يونغ هدف تأمين الفوز مع بداية الشوط الثاني 49.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث متقدماً بفارق نقطة عن برشلونة الذي أصبح رابعاً وقلّص الفارق مع ريال مدريد الوصيف إلى 4 نقاط علماً أنّ الفريق الأندلسي لعب مباراة أقل.

وواصل المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية حفاظه على نظافة شباكه للمباراة الخامسة توالياً في الليغا كما أنّه تصدى لآخر 14 تسديدة على مرماه.

وهذا الفوز السادس توالياً لإشبيلية في الدوري الإسباني، مؤكداً تطوره اللافت تحت إدارة لوبيتيغي.