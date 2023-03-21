English
العربية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

إشبيلية يقيل مدربه سامباولي

من قبل

أقال نادي إشبيلية الإسباني اليوم الثلاثاء مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي بعد خمسة أشهر من تعيينه بسبب سوء النتائج.

Reuters

ويحتل إشبيلية المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الليغا برصيد 28 نقطة، إذ لم ينجح بتحقيق سوى 7 انتصارات منذ بداية الموسم مقابل 7 تعادلات و 12 خسارة.

وجاء في بيان للنادي الأندلسي "أنهى إشبيلية عقد مدربه خورخي سامباولي بعد خسارة الفريق ضد خيتافي التي وضعت الفريق مجددًا على مشارف منطقة الهبوط".

وتابع "حقيقة أن الفريق لم ينجح في الخروج من المراكز المتدنية في الجدول منذ تعيينه مدربًا والصورة التي ظهر بها الفريق في المباريات الاخيرة دفعت النادي إلى اتخاذ هذا القرار، بحثًا عن رد فعل في آخر 12 مرحلة من الدوري".

الدوري الإسباني إشبيلية خورخي سامباولي
السابق برشلونة يعلن إصابة أراوخو دون
اقرأ
برشلونة يعلن إصابة أراوخو دون الإشارة إلى مدة غيابه
التالي
-

آخر الأحداث

>