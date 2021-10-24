إشبيلية يقتنص فوزاً مثيراً من ليفانتي

في الأندلس، بدا إشبيلية في طريقه لفوز سهل حين تقدم على ليفانتي بهدفين نظيفين ثم 4-1، لكن الضيوف انتفضوا وعقدوا الأمور على فريق المدرب خولن لوبيتيغي بتقليصهم الفارق الى 3-4.

إلا أن البرازيلي فرناندو ريغيس أحبط معنوياتهم وحسم الفوز الثالث توالياً لفريقه على حساب الضيف القادم من فالنسيا بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 64 من المباراة التي بدأها النادي الأندلسي بقوة من خلال تقدمه بهدفين نظيفين سجلهما أوليفر توريس (8) ورافايل مير فيسنتي (24).

وبعدما قلص خوسيه لويس موراليس الفارق للضيوف في الدقيقة 33، أعاده البرازيلي دييغو كارلوس الى ثلاثة بهدف في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1.

واعتقد إشبيلية أنه حسم الأمور نهائياً حين افتتح الشوط الثاني بهدف رابع عبر منير الحدادي (50)، إلا أن موراليس ضرب مجدداً وقلصه الى هدفين (55) ثم أشعل غونسالو ميليرو اللقاء بالهدف الثالث للضيوف (61)، قبل أن يحبط ريغيس معنوياتهم بهدف خامس وأخير لأصحاب الأرض الذين رفعوا بانتصارهم السادس للموسم رصيدهم الى 20 نقطة.

في المقابل، تواصلت معاناة ليفانتي بعد تلقيه الهزيمة الخامسة للموسم، إذ تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق ثلاث نقاط عن خيتافي المتذيل الذي يختتم المرحلة الإثنين بمواجهة ضيفه سلتا فيغو.