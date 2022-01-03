إشبيلية يتخطى قادش بهدف وحيد

وسجل الهدف الوحيد الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس 58.

وصار رصيد الفريق الأندلسي 41 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد 46 نقطة علماً أن إشبيلية له مباراة أقل.

أما قادش ففي المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

وسحق فياريال ضيفه ليفانتي بخماسية نظيفة، سجل لفريق الغواصات الصفراء، الفرنسي بولايي ديا 8، باو توريس 13، جيرارد مورينو ثنائية 37، 79، مانو تريغيروس 74.

فياريال في المركز الثامن 28 أما ليفانتي ففي المركزالأخير بـ8 نقاط.

وفي مباراة أخرى عاد أثلتيك بيلباو بفوز مهم من أرض أوساسونا 3-1.

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