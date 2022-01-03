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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

إشبيلية يتخطى قادش بهدف وحيد

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تخطى إشبيلية مستضيفه قادش بهدف وحيد الإثنين ضمن المرحلة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS

وسجل الهدف الوحيد الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس 58.

وصار رصيد الفريق الأندلسي 41 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد 46 نقطة علماً أن إشبيلية له مباراة أقل.

أما قادش ففي المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

وسحق فياريال ضيفه ليفانتي بخماسية نظيفة، سجل لفريق الغواصات الصفراء، الفرنسي بولايي ديا 8، باو توريس 13، جيرارد مورينو ثنائية 37، 79، مانو تريغيروس 74.

فياريال في المركز الثامن 28 أما ليفانتي ففي المركزالأخير بـ8 نقاط.

وفي مباراة أخرى عاد أثلتيك بيلباو بفوز مهم من أرض أوساسونا 3-1.

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الدوري الإسباني - La Liga فياريال إشبيلية قادش
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