إشبيلية يتخذ اجراءات بحق موظفيه بسبب فيروس كورونا

وقال النادي في بيان له "سيؤثر هذا البرنامج على 254 موظفاً في هيكلنا الرياضي و106 شخصاً في هيكلنا غير الرياضي" في وقت مددت فيه إسبانيا، البلد الأوروبي الثاني الأكثر تضرراً من انتشار جائحة كورونا مع 140510 اصابة و13798 وفاة، العزل التام في البلاد حتى 25 نيسان/أبريل الحالي.

وأضاف النادي الأندلسي "في الأساس، خطتنا تتضمن تخفيض عدد ساعات عمل بعض الموظفين، وسنعلق فقط العقود المتعلقة مباشرة بالأنشطة المتوقفة تماماً بسبب العزل والقيود التي تفرضها الحكومة".

وتابع أن خطة البطالة الجزئية هذه ستؤدي إلى تخفيض نسبة 70 بالمئة في عدد ساعات العمل لدى أعضاء الجهاز الفني ولاعبي ولاعبات الفريق الأول للرجال والسيدات والفريق الرديف"، مشيراً إلى أنه اتخذ قراراته باتفاق مع هذه الفرق.

ولفت النادي إلى أن موظفيه الذين يمكنهم الاستمرار في "العمل عن بعد"، لن يتأثروا بخطة البطالة الجزئية هذه.

وأكد النادي أنه اضطر إلى اتخاذ هذا القرار بسبب "ايقاف البطولة والمسابقات الأوروبية لأجل غير مسمى ما أثر بشدة على نشاط النادي".

وبقراره، انضم إشبيليه إلى برشلونة وأتلتيكو مدريد وإسبانيول التي سبقته لاتخاذ قرارات مشابهة.

وكانت رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستدعم الأندية في جهودها لتطبيق خطط بطالة جزئية في محاولة للحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس "كوفيد-19".

وحذر رئيس الرابطة خافيير تيباس الثلاثاء أن الاندية قد تخسر نحو مليار يورو (1،1 مليار دولار أميركي) بحال عدم إكمال منافسات الدوري المحلي والمسابقات الأوروبية هذا الموسم.

