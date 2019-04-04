إشبيلية إلى المركز السادس

وافتتح روكي ميسا التسجيل بتسديدة من داخل المنطقة إثر كرة من فابيو سارابيا أودعها سقف الزاوية اليمنى (41).

وعزّز الفريق الأندلسي تقدمه في الشوط الثاني بعد أن قاد الفرنسي من أصل تونسي وسام بن يدر هجمة مرتدة سريعة ومرّر الكرة إلى سارابيا الذي أنهاها في أسفل الزاوية اليسرى (80).

وارتفع رصيد إشبيلية إلى 46 نقطة، وبات يتخلف بفارق المواجهات المباشرة عن فالنسيا الذي تغلّب أمس على ريال مدريد 2-1.

في المقابل، وقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 44 نقطة وتراجع مركزاً واحداً إلى المركز السابع.

وتغلب ريال سوسييداد على ضيفه ريال بيتيس 2-1.

وافتتح خوانمي التسجيل لأصحاب الأرض بعد متابعة ناجحة لكرة وصلته من ركنية نفذها ميكل أويارثابال (17).

وفي الشوط الثاني، أدرك بيتيس التعادل عبر سيرخيو كاناليس الذي تابع عرضية من مسافة قريبة على يسار الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي في اسفل الزاوية (56) قبل أن يمنح أويارثابال الفوز للفريق المحلي بتسجيله الهدف الثاني مستفيدا من كرة بينية أرسلها خوانمي خلف الدفاع (83).

وصار رصيد سوسييداد 40 نقطة نقلته إلى المركز التاسع متقدماً بفارق الأهداف على بيتيس.

ومنح الأرجنتيني غيدو كارييو فريقه ليغانيس ثلاث نقاط ثمينة بهدف قاتل في مرمى ضيفه بلد الوليد في الدقيقة 90+6 عندما تابع برأسه كرة نفذها خوانفران من ركنية.

وصار رصيد ليغانيس 39 نقطة، وبقي في المركز الثاني عشر، مقابل 30 لبلد الوليد السادس عشر.