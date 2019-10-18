أومتيتي يعود لاستئناف اللعب مع برشلونة بعد غياب طويل

وبات أومتيتي، المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2018، جاهزاً لخوض مباراة فريقه مع مضيفه إيبار السبت في المرحلة التاسعة من الدوري.

وتلاحق لعنة الإصابات أومتيتي (25 عاما) إذ تعرض قبل عام تقريبا لإصابة في الركبة اليسرى فقرر أن يعالجها دون أن يخضع لعملية جراحية. وبعد عودته إلى الملاعب في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أصيب وغاب حتى مطلع العام الحالي.

وخسر لاعب ليون السابق مركزه الاساسي في دفاع النادي الكاتالوني ومنتخب بلاده على السواء لمصلحة مواطنه كليمان لانغليه.

وتعرض أومتيتي في اصابته الأخيرة لشِعر في مشط القدم اليمنى خلال تمارينه مع منتخب فرنسا، فغادر المعسكر التدريبي دون أن يتمكن من خوض مباراتي بلاده أمام ألبانيا (4-1) وأندورا (3-0) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 الشهر الماضي.