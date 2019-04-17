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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

أوبلاك يمدد عقده مع أتلتيكو حتى 2023

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء أن حارس مرماه السلوفيني يان أوبلاك مدد عقده حتى عام 2023، ما يضمن لنادي العاصمة الاحتفاظ بأحد أفضل حراس المرمى في العالم حاليا.

Reuters

وأورد أتلتيكو في بيان "مدد يان أوبلاك عقده مع أتلتيكو مدريد حتى 30 حزيران/يونيو 2023. وقع الحارس السلوفيني عقده الجديد الذي يربط مستقبله بنادينا لأربعة مواسم مقبلة".

وكان العقد السابق للحارس البالغ من العمر 26 عاما، يتضمن بندا جزائيا لفسخه تصل قيمته إلى 100 مليون يورو.

وأشارت تقارير صحافية في إسبانيا إلى أن قيمة البند الجزائي في العقد الجديد رفعت إلى 120 مليونا، وأن راتب أوبلاك السنوي سيصبح عشرة ملايين يورو.

ونقل بيان أتلتيكو عن الحارس الذي انضم لصفوفه عام 2014 قادما من بنفيكا البرتغالي "أنا سعيد جدا لتوقيع عقد جديد، وسعيد جدا لأنني هنا".
أضاف "سأقدم دائما أفضل ما لديّ للدفاع عن هذا القميص وسأواصل العمل الجاد".

وخاض الحارس السلوفيني 203 مباريات بقميص القطب الثاني للعاصمة الإسبانية، وحافظ على نظافة شباكه في 115 منها.

وساهم أوبلاك هذا الموسم في منافسة فريقه لبرشلونة على لقب الدوري الإسباني، على رغم ان الأخير ضمن الى حد كبير الاحتفاظ باللقب نظرا لابتعاده في الصدارة بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو. كما بلغ أتلتيكو الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا وكان قريبا من إقصاء يوفنتوس الإيطالي بعد فوزه ذهابا في مدريد 2-صفر، قبل أن يقلب فريق "السيدة العجوز" ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة إيابا في إيطاليا بثلاثية نظيفة.

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد الإسباني يان أوبلاك
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