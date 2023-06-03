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أنشيلوتي يؤكد بقاءه مع ريال مدريد الموسم القادم

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بقاءه مع الفريق الملكي في الموسم القادم معرباً عن سعادته بما أنجزه مع الفريق.

Reuters

وأكد أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عٌقد استعداداً لمواجهة الريال أمام أتليتيك بيلباو المقررة الأحد في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني، أنه لا توجد لديه أي مشاكل في الفريق معرباً عن رغبته في تقديم الأفضل لريال مدريد في الموسم القادم.

وفقد الريال لقب الدوري الإسباني لمصلحة غريمه برشلونة الذي توج باللقب هذا الموسم فيما يحتل الفريق الملكي حالياً المركز الثاني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق العاصمة الآخر أتليتيكو مدريد.

وقال الإيطالي "أنا سعيد في ريال مدريد. لا مشكلة على الاطلاق مع النادي، أنا سعيد للبقاء وسنحاول تقديم أداء أفضل الموسم المقبل".

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