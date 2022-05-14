وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد ومضيفه قادش في الجولة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم تحدّث أنشيلوتي عن هازار قائلاً: "لا يزال متحمسًا على الرغم من أنه مر بوقت عصيب. خطة هازار واضحة.. يريد إظهار كفاءته مع الفريق".
أنشيلوتي: "هازار باق في ريال مدريد"
من قبل beIN SPORTS
أكد المدرب الإيطالي لفريق ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي بأن النجم البلجيكي إيدن هازار باق في صفوف الفريق الملكي.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد ومضيفه قادش في الجولة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم تحدّث أنشيلوتي عن هازار قائلاً: "لا يزال متحمسًا على الرغم من أنه مر بوقت عصيب. خطة هازار واضحة.. يريد إظهار كفاءته مع الفريق".
إدين هازار ريال مدريد كارلو أنشيلوتي