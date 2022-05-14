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دوري أبطال أفريقيا
الدوري الإسباني

أنشيلوتي: "هازار باق في ريال مدريد"

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أكد المدرب الإيطالي لفريق ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي بأن النجم البلجيكي إيدن هازار باق في صفوف الفريق الملكي.

REUTERS

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد ومضيفه قادش في الجولة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم تحدّث أنشيلوتي عن هازار قائلاً: "لا يزال متحمسًا على الرغم من أنه مر بوقت عصيب. خطة هازار واضحة.. يريد إظهار كفاءته مع الفريق". 
 

إدين هازار ريال مدريد كارلو أنشيلوتي
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