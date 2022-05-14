أنشيلوتي: "هازار باق في ريال مدريد"

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد ومضيفه قادش في الجولة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم تحدّث أنشيلوتي عن هازار قائلاً: "لا يزال متحمسًا على الرغم من أنه مر بوقت عصيب. خطة هازار واضحة.. يريد إظهار كفاءته مع الفريق".

