أنباء عن صفقة مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

وأكدت صحيفة "التلغراف" عن احتمال كبير لرحيل البرتغاليين، نيلسون سيميدو إلى الـ"سيتي" وجواو كانسيلو إلى برشلونة.

وأكدت ذات المصادر بأن الصفقة التبادلية ستكون سهلة بالنسبة للفريقين خاصة وأن خورخي مينديز هو وكيل أعمال اللاعبين وأن البرتغالي جمعته مفاوضات سابقة بالفريق الكاتالوني الذي حاول كثيراً كسب توقيع كانسيلو (25 عاماً) قبل رحيله إلى يوفنتوس في عام 2018 قادماً من فالنسيا.

وأشارت الأخبار بأن الفريقين فعلاً أعلما اللاعبين بهذه الصفقة تاركين لهما الحرية في أخذ القرار.

وأكدت الصحيفة الإسبانية فإن الأيام الأخيرة شهدت تباطؤ نادي برشلونة في مفاوضات تجديد عقد سيميدو (26 عاماً) الذي ينتهي في عام 2022 وهذا ما يرجح فكرة انتقال اللاعبين واتمام الصفقة.



