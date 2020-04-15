أنباء عن صفقة مدوية بين برشلونة وتشيلسي!

تحدثت الصحافة الإسبانية اليوم الأربعاء عن صفقة مرتقبة خلال الميركاتو القادم بين نادي برشلونة ونادي تشيلسي الإنكليزي.

وأشارت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" القريبة من الفريق الكاتالوني بأن برشلونة يسعى لإقحام اسم متوسط الميدان، الفرنسي نغولو كانتي في صفقة انتقال كوتينيو إلى تشيلسي.

وأكدت عدة مصادر أن بايرن ميونيخ الألماني لن يفعل بند شراء كوتينيو، المعار من برشلونة، والذي سيكلف خزينة الفريق البافاري حوالي 120 مليون يورو.

كما أكدت مصادر مقربة من برشلونة بأن الادارة الحالية بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو لا تسعى وراء عودة اللاعب البرازيلي لأن اهتمامها منصب على التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، لاعب انتر ميلان الإيطالي.

كما أن كوتينيو ليس متحمساً للعودة لفريق برشلونة نظراً للصعوبات الكبيرة التي وجدها هناك على غرار صعوبة التخلص من الضغوطات الكبيرة التي كانت مسلطة عليه وفشله في اسكات الجماهير التي تنتظر منه أن يكون خير سلف لمواطنه نيمار المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

في الآونة الأخيرة، أكدت وسائل اعلام انكليزية أن كوتينيو عبر عن ندمه لرحيله عن ليفربول وأنه يفكر في العودة للدوري الإنكليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي القادم وتعزيز صفوف فريق تشيلسي الذي يرغب في التعاقد معه بطلب من المدرب فرانك لامبارد.

وسيحاول نادي برشلونة استغلال سعي تشيلسي الظفر بخدمات كوتينيو لطرح اسم اللاعب الفرنسي نغولو كانتي في مسار المفاوضات بين الناديين.

ويبحث متصدر الدوري الإسباني عن التعاقد مع متوسط ميدان قوي يسد الفراغ الذي سيتركه الرحيل المرتقب نهاية هذا الموسم للكرواتي ايفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال عن الفريق.

