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الدوري الإسباني

ألافيس يتعاقد مع مدرب إسبانيول السابق

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أعلن نادي ألافيس الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، تعيين بابلو ماشين المدرب السابق لإسبانيول، على رأس جهازه الفني للفريق في الموسم المقبل.

REUTERS

وأوضح النادي الباسكي في بيان له أن عقد ماشين يمتد لموسم واحد فقط.

وعدل ماشين البالغ من العمر 45 عاماً عن فكرة تدريب فريق كينغداو هيونداي الصيني نهاية تموز/يوليو المنصرم بعد أسبوع من خبر التعاقد بين الطرفين لأسباب شخصية وفق بيان نشره على حسابه على "تويتر".

ولم تتكل فترة ماشين مع إسبانيول الذي هبط إلى الدرجة الثانية بالنجاح الموعود.

وبدأت مسيرة ماشين التدريبية في نادي نومانسيا مع الفئات العمرية عام 2000 ليتدرج إلى أن بلغ الفريق الأول عام 2011، واستلم بعدها فريق جيرونا (2014-2018)، ثم انتقل إلى إشبيلية لنحو عشرة أشهر فقط بين العامين 2018 و2019، فإسبانيول في الموسم الحالي.                   
                  
 

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