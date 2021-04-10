أرقام وإحصاءات مواجهة الكلاسيكو الكبرى

انطلقت مواجهة الكلاسيكو الكبرى على وقع أرقام مميزة لأسطورة برشلونة ليونيل ميسي الذي مع انطلاق صافرة بداية اللقاء، تمكن من معادلة الرقم القياسي لعدد المباريات في الكلاسيكو في جميع المسابقات، المسجل باسم قائد ريال مدريد الغائب عن المباراة للإصابة سيرخيو راموس برصيد 45 مباراة.

كما عادل ميسي الرقم القياسي لعدد المباريات في كلاسيكو الليغا بين لاعبي برشلونة، المسجل باسم تشافي برصيد 29 مباراة.

وهي المرة الأولى التي يغيب فيها سيرخيو راموس عن مباراة الكلاسيكو منذ 30 كانون الثاني/يناير 2013 في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

أما الأهم فإن هذا هو الغياب الأول لراموس عن كلاسيكو الليغا الإسبانية منذ انضمامه لريال مدريد عام 2005.

هدف تاريخي لبنزيمة

وأضاف هدف كريم بنزيمة في شباك برشلونة رقماً هاماً لسجلات ريال مدريد التاريخية إذ أنه الهدف رقم 250 للفريق الملكي على أرضه أمام برشلونة في جميع المسابقات.

كما أنه أول هدف لبنزيمة في الكلاسيكو منذ 16 آب/أغسطس 2017 في كأس السوبر الإسبانية في مدريد، فيما يعد الهدف الأول لبنزيمة في كلاسيكو الدوري الإسباني منذ الثاني من نيسان/أبريل عام 2016.

كروس يسجل في الكلاسيكو أخيراً

من جهته مثل هدف لاعب الوسط توني كروس في شباك برشلونة مساء السبت حدثاً هاماً للدولي الألماني، إذ أنه أول هدف له في الكلاسيكو في جميع المسابقات

كما أنه أول هدف من ضربة حرة مباشرة لريال مدريد في الكلاسيكو منذ هدف روبرتو كارلوس الذي أحرزه في 26 شباط/فبراير عام 2000 ضمن الدوري الإسباني.

ليلة خاصة لزيدان

• بانتصاره مساء السبت تمكن ريال مدريد من تحقيق فوزين على برشلونة في موسم واحد ضمن الدوري الإسباني لأول مرة منذ عام 2008.

• هي المرة الأولى لريال مدريد التي يحقق فيها 3 انتصارات متتالية على برشلونة في جميع المسابقات منذ أيلول/سبتمبر 1978.

• زين الدين زيدان بانتصاره مساء السبت، أصبح أول مدرب لريال مدريد يحقق الفوز في 3 مباريات متتالية أمام برشلونة في جميع المسابقات منذ لويس مولوني في أيلول/سبتمبر 1978.

• زين الدين زيدان أصبح أول مدرب لريال مدريد يحقق الفوز في مباراتين متتاليتين على أرضه أمام برشلونة في جميع المسابقات منذ ليو بينهاكر في تشرين الأول/أكتوبر 1988.

• زين الدين زيدان أصبح أول مدرب لريال مدريد يحقق الفوز في مباراتين متتاليتين على ارضه أمام برشلونة في الدوري الإسباني منذ فابيو كابيلو في تشرين الأول - أكتوبر 2006.

• رونالد كومان بخسارته السبت، أصبح أول مدرب لبرشلونة يخسر أول مباراتين متتاليتين له أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني منذ خواكين ريفيه في شباط/فبراير 1980.

