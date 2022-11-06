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الدوري الإسباني

أتليتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام إسبانيول

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سقط أتليتيكو مدريد في فخ التعادل أمام ضيفه إسبانيول بهدف لمثله الأحد في المرحة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

AFP

افتتح سيرجي داردير التسجيل لإسبانيول في الدقيقة 62 وأدرك البرتغالي جواو فيليكس التعادل لأتليتيكو في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي شهدت طرد لاعب إسبانيول لياندرو كابريرا منذ الدقيقة 28.

وكان فريق المدرب دييغو سيميوني يمني النفس بتحقيق الفوز على إسبانيول الذي يحتل المركز 16 (12 نقطة)، لكي يعزز موقعه في المركز الثالث إلا أنه اكتفى بنقطة واحدة رافعاً رصيده إلى 24 نقطة بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر مؤقتاً.

يذكر أن أتليتيكو كان سقط أمام بورتو البرتغالي (1-2) يوم الثلاثاء الفائت في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا وودع المسابقة بحلوله في المركز الأخير بمجموعته.
 

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