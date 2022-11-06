أتليتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام إسبانيول

افتتح سيرجي داردير التسجيل لإسبانيول في الدقيقة 62 وأدرك البرتغالي جواو فيليكس التعادل لأتليتيكو في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي شهدت طرد لاعب إسبانيول لياندرو كابريرا منذ الدقيقة 28.

وكان فريق المدرب دييغو سيميوني يمني النفس بتحقيق الفوز على إسبانيول الذي يحتل المركز 16 (12 نقطة)، لكي يعزز موقعه في المركز الثالث إلا أنه اكتفى بنقطة واحدة رافعاً رصيده إلى 24 نقطة بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر مؤقتاً.

يذكر أن أتليتيكو كان سقط أمام بورتو البرتغالي (1-2) يوم الثلاثاء الفائت في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا وودع المسابقة بحلوله في المركز الأخير بمجموعته.

