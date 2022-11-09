أتليتيكو مدريد يسقط أمام مايوركا وسوسييداد يهزم إشبيلية

سجل هدف مايوركا الوحيد فيدات موريكي 16.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 24 في المركز السادس، فيما مايوركا في المركز العاشر بـ19 نقطة.

وعمّق ريال سوسييداد جراح مضيفه إشبيلية المنقوص بفوزه عليه 2-1.

وسجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، فتقدم إشبيلية بهدف رافا مير (44)، ورد ريال سوسييداد عبر النروجي ألكسندر سورلوث (20)، وبريس منديس (36).

وخاض النادي الأندلسي قرابة 56 دقيقة بتسعة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيش ومدافعه الفرنسي تانغي نيانزو في الدقيقين 28 و34.

وتقدم سوسسييداد إلى المركز الثالث مع 26 نقطة، فيما تراجع إشبيلية الذي تلقى خسارته الثالثة في مبارياته الاربع الأخيرة في الدوري للمركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

وعاد فياريال إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين بفوزه على مضيفه إسبانيول 1-0.

وسجل حارس إسبانيول الفرنسي بنجامان لوكونت هدف الفوز بعدما حوّل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه تمريرة عرضية من مدافع فياريال ألبرتو مورينو (64).

ورفع فريق "الغواصات الصفراء" رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إسبانيول الذي تعرض لخسارته السادسة هذا الموسم عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وفاز ألميريا على ضيفه خيتافي 1-0 سجله البرازيلي ليو بابتيستاو بضربة رأسية (26).

