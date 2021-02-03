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الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يعلن إصابة فيليكس بفيروس كورونا

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إصابة نجمه البرتغالي جواو فيليكس بفيروس كورونا المستجد.

AFP

وذكر أتلتيكو في تغريدة له على تويتر أن اللاعب يحجر نفسه في المنزل وفقاً للإرشادات الصحية.

يتصدر فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ترتيب الليغا برصيد 50 نقطة وبفارق 10 نقاط ومباراة مؤجلة عن برشلونة الثاني.

ويواجه أتلتيكو في المباراة القادمة سلتا فيغو يوم الإثنين.

وانضم فيليكس المنتقل بصفقة قياسية إلى صفوف اتلتيكو قادماً من بنفيكا مقابل 125 مليون يورو، إلى زميليه البلجيكي يانيك كاراسكو فيريرا وماريو هرموسو اللذين أصيبا بكوفيد-19 الأسبوع الماضي ولم يشاركا في فوز فريقهما على قادش 4-2 الأحد الماضي في الدوري المحلي.

وتألق فيليكس بشكل لافت هذا الموسم وسجل 6 أهداف في صفوف فريقه بالدوري.

أتلتيكو مدريد جواو فيليكس فيروس كورونا
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