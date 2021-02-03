أتلتيكو مدريد يعلن إصابة فيليكس بفيروس كورونا

Our player @joaofelix70 has tested positive for COVID-19.

He’s isolating at home, in compliance with the health authorities’ guidelines. — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 3, 2021

وذكر أتلتيكو في تغريدة له على تويتر أن اللاعب يحجر نفسه في المنزل وفقاً للإرشادات الصحية.

يتصدر فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ترتيب الليغا برصيد 50 نقطة وبفارق 10 نقاط ومباراة مؤجلة عن برشلونة الثاني.

ويواجه أتلتيكو في المباراة القادمة سلتا فيغو يوم الإثنين.

وانضم فيليكس المنتقل بصفقة قياسية إلى صفوف اتلتيكو قادماً من بنفيكا مقابل 125 مليون يورو، إلى زميليه البلجيكي يانيك كاراسكو فيريرا وماريو هرموسو اللذين أصيبا بكوفيد-19 الأسبوع الماضي ولم يشاركا في فوز فريقهما على قادش 4-2 الأحد الماضي في الدوري المحلي.

وتألق فيليكس بشكل لافت هذا الموسم وسجل 6 أهداف في صفوف فريقه بالدوري.