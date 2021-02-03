أتلتيكو مدريد يعلن إصابة فيليكس بفيروس كورونا

وذكر أتلتيكو في تغريدة له على تويتر أن اللاعب يحجر نفسه في المنزل وفقاً للإرشادات الصحية.
يتصدر فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ترتيب الليغا برصيد 50 نقطة وبفارق 10 نقاط ومباراة مؤجلة عن برشلونة الثاني.
ويواجه أتلتيكو في المباراة القادمة سلتا فيغو يوم الإثنين.
وانضم فيليكس المنتقل بصفقة قياسية إلى صفوف اتلتيكو قادماً من بنفيكا مقابل 125 مليون يورو، إلى زميليه البلجيكي يانيك كاراسكو فيريرا وماريو هرموسو اللذين أصيبا بكوفيد-19 الأسبوع الماضي ولم يشاركا في فوز فريقهما على قادش 4-2 الأحد الماضي في الدوري المحلي.
وتألق فيليكس بشكل لافت هذا الموسم وسجل 6 أهداف في صفوف فريقه بالدوري.