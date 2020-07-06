أتلتيكو مدريد يسعى لتعزيز موقعه في المركز الثالث

وتعرض اتلتيكو الثالث (62 نقطة) لنكسة قبل مباراته أمام سلتا فيغو بعد أداء وفوز مقنع بنتيجة 3-صفر على ريال مايوركا الجمعة.

إذ أعلن نادي العاصمة الاثنين أن مهاجمه الشاب "جواو فيليكس (20 عاما) سيغيب عن لقاء الثلاثاء ضد سلتا" بعد تعرضه لإصابة في كاحله ضد مايوركا، من دون أن يحدد الفترة التي سيبتعد فيها عن المنافسات. وسيغيب عن اللقاء أيضا المهاجم الآخر دييغو كوستا لتراكم البطاقات الصفراء.

أما إشبيلية الرابع، والذي يخوض مباراته ضمن المرحلة 34 اليوم الاثنين امام ضيفه ايبار وسيبتعد في حال الفوز بفارق ست نقاط عن فياريال الخامس ويقلص الفارق الى نقطتين مع اتلتيكو، فيحل ضيفا ثقيلا على اتلتيك بلباو الثامن الخميس.

ويخوض فياريال الخامس مباراة قوية مع خيتافي السادس الأربعاء، كونهما يحتلان المركزين المؤهلين إلى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، حيث سيحاول ريال سوسييداد السابع استغلال أي خطوة ناقصة منهما حين يستضيف غرناطة التاسع الجمعة.

وتفتتح المرحلة الثلاثاء بلقاء فالنسيا التاسع مع مضيفه بلد الوليد الثالث عشر.

وفي صراع تفادي الهبوط، يلتقي مايوركا الثامن عشر مع ليفانتي فيما يحل ليغانيس التاسع عشر ضيفا على ايبار الخميس.