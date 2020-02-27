وجاءت خماسية الشياطين الحمر عبر البرتغالي برونو فرنانديش (27 من ركلة جزاء) والنيجيري أوديون إيغالو (34) والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (41) والبرازيلي فريد (82 و90+3).

ولعب كلوب بروج منقوصاً من لاعب منذ الدقيقة 22 بعد طرد الإيفواري سيمون ديلي.

وكان الفريقان تعادلا ذهاباً 1-1.

بدوره بلغ إشبيلية الإسباني الدور ذاته رغم تعادله السلبي على أرضه أمام كلوج الروماني مستفيداً من تعادله 1-1 خارج أرضه في مباراة الذهاب.

وحقق خيتافي الإسباني مفاجأة كبرى بإقصاء أياكس الهولندي رغم خسارته 1-2 في أمستردام، لكنه استفاد من فوزه ذهاباً بثنائية نظيفة في مدريد.

وغادر سلتيك الاسكتلندي المنافسة بخسارته على ملعبه أمام كوبنهاغن الدنماركي 1-3، ليتأهل الفريق السكندينافي الذي تعادل ذهاباً على ملعبه 1-1.

وأقصى شختار دونيتسك الأوكراني منافسه البرتغالي بنفيكا بتعادله معه 3-3 في العاصمة البرتغالية لشبونة، ليستثمر شختار فوزه ذهاباً 2-1.