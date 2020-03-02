أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الاثنين، أن المباراة النهائية للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2022 ستقام في العاصمة المجرية بودابست.

واقر "ويفا" خلال اجتماع للجنة التنفيذية في امستردام أن ملعب "بوشكاش أرينا" الذي افتتح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي سيكون مسرحا لأحداث المباراة النهائية للمسابقة الاوروبية الثانية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال، علما أنه الملعب الوحيد الجديد الذي يستضيف مباريات في كأس أوروبا للمنتخبات المقررة الصيف المقبل في 12 مدينة و12 دولة.

وكشف "ويفا" أيضا عن الملعبين اللذين ستقام عليهما المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للسيدات في نسختي العامين 2022 (تورينو - إيطاليا) و2023 (ايندهوفن - هولندا).

ولفت الاتحاد القاري إلى أن العاصمة الفنلندية هلسنكي ستستقبل مباراة الكأس السوبر الأوروبية في عام 2022، وكازان الروسية في 2023.

وقد تم اختيار مدينة غدانسك البولندية لاستضافة نهائي "يوروبا ليغ" لهذا الموسم، في حين اختير ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" الخاص بنادي إشبيلية الاسباني في أيلول/سبتمبر الماضي لاستضافة نهائي 2021.

من جهة أخرى، ستسحب قرعة دوري الأمم الأوروبية المقبلة غدا الثلاثاء.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن أعلن أن ملاعب سانت بطرسبورغ في روسيا، و"أليانز أرينا" في ميونيخ الألمانية، و"ويمبلي" في لندن ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا أعوام 2021 و2022 و2023 تواليا، علما أن نهائي العام الحالي سيقام في اسطنبول.