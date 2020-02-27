وكرّر باير ليفركوزن فوزه على الفريق البرتغالي بعد فوزه على أرضه ذهاباً 2-1 الأسبوع الماضي.

وسجل الأرجنتيني لوكاس ألاريو الهدف الأول لليفركوزن بعد أن وصلته الكرة على الجهة اليمنى داخل المنطقة من كاي هافرتس، أسكنها زاحفة في الزاوية اليسرى لمرمى مواطنه أوغوستين مارتشيسين (10).

وضاعف ليفركوزن تقدمه عن طريق كريم ديميرباي (50) قبل أن يضيف الهدف الثالث عن طريق هافرتس (57)، فيما سجل المالي موسى ماريغا هدف الشرف لأصحاب الارض (65).

ولحق فولفسبورغ الألماني بالمتأهلين بعد تفوقه على مضيفه مالمو السويدي بثلاثية نظيفة ليتأهل بنتيجة 5-1 من مجموع المبارتين.

وحقّق بازل السويسري فوزاً بهدف نظيف على حساب ضيفه أبويل القبرصي بركلة جزاء لفابيان فيري ليبلغ بسهولة الدور ثمن النهائي بنتيجة 4-صفر من مجموع المبارتين.

وبلغ لاسك لينتس النمساوي الدور التالي بفوزه 2-صفر على ألكمار الهولندي بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبعد مباراة مثيرة تأهل أسطنبول باشاكشهير إلى الدور ذاته بفوزه الكبير والمثير على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي 4-1 بعد التمديد، بعد نهاية الوقت الأصلي 3-1.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق البرتغالي 3-1.