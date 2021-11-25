تأهل وست هام يونايتد الإنكليزي إلى ثمن نهائي يوروبا ليغ بفوزه على مضيفه رابيد فيينا النمساوي (2-0) اليوم الخميس في المرحلة الخامسة من المجموعة الثامنة للبطولة القارية.

وسجّل الأوكراني أندري يارمولينكو (40) ومارك نوبل (45+2 من ركلة جزاء) هدفي الفريق الفائز.

وضمن ذات المجموعة حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة دينامو زغرب الكرواتي وضيفه جينك البلجيكي (1-1).

ورفع وست هام رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط عن دينامو زغرب الثاني في حين بات جينك ثالثاً برصيد 5 نقاط أمام رابيد فيينا الرابع برصيد 3 نقاط.