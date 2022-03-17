وسجّل التشيكي توماس توسيك الهدف الأول في الدقيقة 39 قبل أن يحرز الأوكراني أندريه يارمولينكو هدف الفوز في الدقيقة 112 من عمر المباراة ليتأهل وست هام بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-1) مطيحاً بالنادي الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (6).

وبلغ أينتراخت فرانكفورت الألماني الدور ذاته بطريقة دراماتيكية بتعادله 1-1 مع ضيفه ريال بيتيس الإسباني في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، عندما كانت المباراة متجهة الى ركلات الترجيح، سجله لاعب الخصم الأرجنتيني غيدو رودريغيس بالخطأ في مرماه.

وكان فرانكفورت فاز 2-1 في إسبانيا، إلا أن بيتيس فرض التمديد في ألمانيا بعد أن سجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عبر بورخا إيغليسياس (90)، ليرد فرانكفورت بطريقة مريرة مماثلة.

