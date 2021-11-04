ووجد وست هام يونايتد نفسه متخلفاً بهدف مبكر سجله الغاني جوزيف باينتسيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يمنحه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة التقدم بثنائية في الدقيقتين 59 و82، لكن لاعب وسطه الدولي التشيكي توماس سوتشيك حرمه من النقاط الثلاث وبطاقة التأهل بتسجيله هدف التعادل لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه (88).

وعزز وست هام يونايتد موقعه في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق ست نقاط أمام غنك الذي ارتقى الى المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة دينامو زغرب الكرواتي ورابيد فيينا النمسوي.

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