وست هام يبحث عن مواصلة التألق في الدوري الأوروبي من قبل beIN SPORTS October 21, 2021 12:17 2:31 دقيقة يسعى وست هام لمواصلة عروضه القوية و تعزيز صدارته للمجموعة الثامنة عندما يستقبل خينك البلجيكي في مباراة تبدو نقاطها في متناول رفاق الدولي الجزائري سعيد بن رحمة للاقتراب أكثر من حجز ورقة التأهل للدور المقبل. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي وست هام خينك -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة دعوة الجماهير لاصطحاب "قحفياتهم" إلى استاد الثمامة 0:44 دقيقة تشافي يعبّر عن إعجابه باستاد الثمامة المونديالي 1:06 دقيقة الكاميرون بصدد وضع اللمسات الأخيرة 0:31 دقيقة التونسي مهدي النفطي يقترب من تدريب منتخب موريتانيا 1:05 دقيقة ميندي حارس مرمى تشيلسي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:31 دقيقة وست هام يبحث عن مواصلة التألق في الدوري الأوروبي 2:14 دقيقة مواجهة مرتقبة بين لاتسيو ومرسيليا 1:38 دقيقة نابولي ينشد الفوز من بوابة ليغيا وارسو 0:50 دقيقة ماذا قال بيكيه بعد فوز برشلونة على دينامو كييف ؟ 1:33 دقيقة توخيل سعيد بالفوز وقلق على إصابة لوكاكو وفيرنر