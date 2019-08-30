أسفرت قرعة مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي سحبت الجمعة في موناكو عن مجموعات متوازنة الى حد كبير بحكم توزيع الفرق المشاركة على مستويات، وكانت المهمة الأصعب لأرسنال الإنكليزي وصيف البطل إذ يواجه إينتراخت فرانكفورت الألماني.

ومع وضع الفرق الكبيرة بحسب تصنيف الاتحاد القاري في المستوى الأول، مثل أرسنال وإشبيلية الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (5 أخرها ثلاثة متتالية بين 2014 و2016)، ومانشستر يونايتد الإنكليزي بطل 2017، أو لاتسيو وجاره روما الإيطاليين وبورتو البرتغالي، كان من الطبيعي أن تأتي القرعة متوازنة دون مواجهات من العيار الثقيل.

وجاء إشبيلية، المتخصص بالمسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال، في المجموعة الأولى الى جانب أبويل القبرصي وقره باغ الأذربيجاني ودوديلانج اللوكسمبورغي، ما يجعله مرشحا طبيعيا لتصدر المجموعة، على غرار يونايتد الذي اعتاد المشاركة في دوري الأبطال لكنه أنهى الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز السادس ما أعاده الى المسابقة التي أحرز لقبها عام 2017.

ويلتقي فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير ضمن المجموعة الثانية عشرة الأخيرة مع أستانا الكازخستاني وبارتيزان بلغراد الصربي وألكمار الهولندي، فيما يعتبر إينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل 1980 (كأس الاتحاد الأوروبي حينها) المنافس الأبرز في المجموعة السادسة لأرسنال الذي يكتفي بالمشاركة في "يوروبا ليغ" للموسم الثالث تواليا بعد أن دأب على أن يكون بين كبار دوري الأبطال دون انقطاع منذ موسم 1998-1999.

وتضم مجموعة الفريق اللندني أيضا كلا من ستاندار لياج البلجيكي وفيتوريا شيتوبال البرتغالي.

وفي المجموعة الخامسة، يتجدد الموعد بين سلتيك بطل اسكتلندا وكلوج الروماني اللذين تواجها هذا الموسم في الدوري التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا حين فاز الأخير 5-4 بمجموع المباراتين، قبل أن يخرج في الدور الفاصل على يد سلافيا براغ التشيكي.

ولن تكون المجموعة سهلة على سلتيك أو كلوج، إذ تضم لاتسيو ورين الفرنسي، والأمر ذاته ينطبق على عملاق اسكتلندا الآخر رينجرز الذي وقع في المجموعة السابعة الى جانب بورتو وفينورد الهولندي ويونغ بويز السويسري.

تقام الجولة الاولى من دور المجموعات في 19 ايلول/سبتمبر والسادسة في 12 كانون الاول/ديسمبر.

وكان تشلسي الإنكليزي توج باللقب الموسم الماضي على حساب جاره اللندني أرسنال لكنه يشارك في دوري الأبطال، ليس بسبب احرازه اللقب (بطل يوروبا ليغ يتأهل الى دور المجموعات من دوري الأبطال)، بل لأنه حل أيضا ثالثا في الدوري الممتاز.

وهنا النتائج

المجموعة الأولى

• اشبيليه الإسباني

• أبويل القبرصي

• كاراباخ الأذري

• ديوديلانغ من لوكسمبورغ

المجموعة الثانية

• دينامو كييف الأوكراني

• كوبنهاغن الدنمركي

• مالمو السويدي

• لوغانو السويسري

المجموعة الثالثة

• بازل السويسري

• كراسنودار الروسي

• خيتافي الإسباني

• طرابزون التركي

المجموعة الرابعة

• سبورتنغ لشبونة البرتغالي

• ايندهوفن الهولندي

• روزنبرغ النروجي

• لاسك النمساوي



المجموعة الخامسة

• لاتسيو الإيطالي

• سلتيك الإسكتلندي

• رين الفرنسي

• كلوج الروماني



المجموعة السادسة

• ارسنال الإنكليزي

• فرانكفورت الألماني

• ستاندر لياج البلجيكي

• فيتوريا البرتغالي

المجموعة السابعة

• بورتو البرتغالي

• يونغ بويز السويسري

• فيبنورد الهولندي

• رينجرز الإسكتلندي

المجموعة الثامنة

• سسكا موسكو الروسي

• لودوغورتس البلغاري

• اسبانيول الإسباني

• فرنسفاروش المجري

المجموعة التاسعة

• فولفسبورغ الألماني

• جنت البلجيكي

• سانت إتيان الفرنسي

• أولكسندريا الأوكراني



المجموعة العاشرة

• روما الإيطالي

• مونشنغلادباخ الألماني

• باشاكشهير التركي

• فولفسبرغر النمساوي

المجموعة الحادية عشرة

• بشيكتاش التركي

• براغا البرتغالي

• وولفرهامبتون الإنكليزي

• سلافان براتيسلافا السلوفاكي

المجموعة الثانية عشرة

• مانشستر يونايتد الإنكليزي

• استانا الكازاخستاني

• بارتيزان الصربي

• الكمار الهولندي