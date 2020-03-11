وكتب النادي الإيطالي عبر حسابه على تويتر "روما لن يذهب إلى إسبانيا لخوض مباراة الدوري الأوروبي ضد إشبيلية. لم تحصل طائرتنا الآتية من إيطاليا على إذن بالهبوط في إسبانيا".

وأضاف "المزيد من التفاصيل سيقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" بشأن المباراة المقررة مساء الخميس.

وإيطاليا هي ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، إذ سجّلت أكثر من 10100 مصاب بينهم أكثر من 600 وفاة، بحسب حصيلة مساء الثلاثاء، وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع وقف كل النشاطات الرياضية حتى الثالث من نيسان/أبريل.

وفي إسبانيا، سجلت أكثر من 2124 حالة إصابة بينهم 49 وفاة.

ومنعت إسبانيا الثلاثاء للفترة بين 11 و25 آذار/مارس الحالي جميع "الرحلات المباشرة بين مطار إيطالي وآخر في إسبانيا".

