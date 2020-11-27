وسجّل لفريق الجنوب الإيطالي أرماندو أناستازيو (41 خطأ في مرمى فريقه) والمكسيكي هيرفينغ لوزانو (75).

وضمن ذات المجموعة حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ألكمار الهولندي وريال سوسييداد الإسباني.

ورفع نابولي رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة أمام كل من ريال سوسييداد وألكمار (7 نقاط) في حين لا يملك رييكا في جرابه أي نقطة.



سلافيا براغ يتصدر "الثالثة"

حقق سلافيا براغ التشيكي فوزاً ثميناً على مضيفه نيس بثلاثة أهداف لهدف واحد في حين دكّ باير ليفركوزن الألماني شباك هاويل بئر السبع بأربعة أهداف لهدف لحساب لمجموعة الثالثة.

وبذلك تصدّر سلافيا براغ المجموعة بفارق الأهداف عن باير ليفركوزن (9 نقاط) في حين يملك كل من نيس وهابويل 3 نقاط.

غرناطة يتألق

تألق غرناطة من جديد وأطاح بضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي بهدفين لهدف لحساب المجموعة الخامسة.

وضمن نفس المجموعة حقق أيندهوفن الهولندي فوزاً عسيراً على ضيفه باوك اليوناني 3-2.

وواصل غرناطة هروبه في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط عن أيندهوفن الثاني في حين جاء باوك ثالثا بخمس نقاط.

أما أومونيا نيقوسيا فقد تعقدت وضعيته بشكل كبير إذ يحتل مؤخرة الترتيب بنقطة يتيمة.

فياريال يسقط في فخ التعادل

وقع فياريال في فخ التعادل أمام ماكابي تل أبيب (1-1) لحساب المجموعة التاسعة.

في المقابل، عاد سيفاس سبور التركي إلى الديار بنصر مهم (3-2) من أرض قاره باغ الأذري.

ويتصدر فياريال المجموعة برصيد 10 نقاط أمام ماكابي (7 نقاط) الثاني وسيفاس بور (6 نقاط) الثالث أما قاره باغ فلا يملك أي نقطة.

دينامو زغرب يقترب من العبور

اقترب دينامو زغرب الكرواتي من العبور إلى دور الـ32 بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبرغر النمساوي بثلاثية نظيفة ضمن المجموعة الحادية عشرة.

وسقط فينورد الهولندي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه سسكا موسكو الروسي.

ورفع دينامو زغرب رصيده إلى 8 نقاط في الريادة أمام فينورد الثاني (5 نقاط) ثم فولفسبرغر الثالث (4 نقاط) في حين يحل سسكا أخيرا بثلاث نقاط.