وضمن نابولي بهذا الفوز خوض غمار مواجهة الدور الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة في المقابل سيتجه الفريق الإنكليزي إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل كل من الجزائري أدام وناس (4) والمقدوني إليف إلماس (24 و53) أهداف الفريق الإيطالي فيما دوّن جوني إيفانز (27) وكيرنان ديوسبري هول (33) هدفي الفريق الإنكليزي.

وفي ذات المجموعة، حصد فريق سبارتاك موسكو بطاقة العبور إلى ثمن النهائي عقب فوزه على مضيفه ليجيا وارسو البولندي بهدف دون مقابل سجله زيليمخان باكاييف في الدقيقة 17.

ويحتل سبارتاك المركز الأول بـ10 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة يأتي نابولي في مركز الوصافة ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث بـ8 نقاط بينما يتذيل الفريق البولندي المجموعة بـ6 نقاط.

موناكو يتصدر الثانية

أنهى موناكو مرحلة دور المجموعات برصيد 12 نقطة عقب تعادله خارج أرضه مع شتورم غراتس النمساوي 1-1.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، حقق ريال سوسييداد فوزاً كبيراً على بي إس في آيندهوفن 3-صفر.

وضمن موناكو التواجد في ثمن النهائي بينما سيخوض ريال سوسييداد مواجهة الدور الفاصل المؤهل إلى ثمن النهائي فيما سيتجه الفريق الهولندي إلى دوري المؤتمر.

