ميلان يرفع شعار الفوز أمام سلتيك من قبل beIN SPORTS December 3, 2020 10:20 2:15 دقيقة سيبحث ميلان عن الفوز وحسم تأهله إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي، عندما يستقبل الخميس سلتيك الاسكتلندي، الذي يعيش أزمة كبيرة في النتائج وأصبح خارج المنافسة الأوروبية. تقارير إخبارية آي سي ميلان سلتيك الاسكتلندي الدوري الأوروبي -آخر الفيديوهات 2:44 دقيقة نابولي ضيفاً ثقيلاً على ألكمار 2:15 دقيقة ميلان يرفع شعار الفوز أمام سلتيك 1:44 دقيقة هيريرا يشيد بأداء نيمار 1:20 دقيقة ماغواير: "كنا نستحق نتيجة أفضل" 0:56 دقيقة كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الـ750 في مسيرته 5:19 دقيقة ملخص مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان 3:33 دقيقة بوروسيا دورتموند إلى ثمن النهائي بتعادله مع لاتسيو 4:35 دقيقة يوفنتوس ينتصر في ليلة انجاز جديد لكريستيانو 2:49 دقيقة برشلونة يواصل التألق ويعزز صدارته للمجموعة السابعة 3:07 دقيقة جيرو يقود تشيلسي لتحقيق فوز كبير على إشبيلية