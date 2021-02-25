وافتتح رفاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء نفذها الإيفواري فرانك كيسييه بنجاح ثم أدرك الفريق الصربي التعادل بواسطة اللاعب من جزر القمر الفاردو بن نبهان (24).

يذكر أن مواجهة الذهاب التي دارت على أرضية ملعب راجكو ميتيتش انتهت بالتعادل 2-2.

وخاض ميلان استحقاقه الأوروبي بعد خسارته محلياً على أرضه في الـ "ديربي" أمام جاره اللدود المتصدر إنتر بثلاثية نظيفة.

افتتح ثاني الـ "سيري أ" التسجيل بعد 9 دقائق من صافرة البداية بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد على ماركو غوبيليتش، ترجمها كيسييه بنجاح.

ورد الضيف بالقدم اليسرى للمهاجم الفاردو بن نبهان الذي وجد نفسه بعيداً عن الرقابة فسيطر على كرة في العمق من المونتينيغري ميركو إيفانيتش وسدد في شباك الحارس جانلويجي دوناروما (24).

مع بداية الشوط الثاني، احتكم مدرب ميلان ستيفانو بيولي إلى تبديلاته بهدف تنشيط خط الهجوم، فأخرج البرتغالي الشاب رافايل لياو والبوسني رادي كرونيتش وأدخل المخضرم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والكرواتي أنتي ريبيتش بدلاً منهما.

وكاد النجم الأحمر أن يخطف الهدف الثاني ولكن الصدة الاعجازية للحارس دوناروما عند خط المرمى حالت دون دخول الكرة بعد تسديدة الإيفواري سيكو سانوغو (68)، قبل أن يرفع الحكم البطاقة الصفراء الثانية بوجه غوبيليتش، ليجد الضيف نفسه منقوصاً عددياً (70).

وتوالت الهجمات من الطرفين مع خطورة أكبر لميلان، ليطلق الحكم صافرة النهاية بتأهل النادي الإيطالي.

