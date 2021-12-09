وسجل لليون، لاعب غلاسكو كالفن باسي أوغيلومبا 49 بالخطأ في مرمى فريقه، فيما وقع على هدف الفريق الاسكتلندي سكوت رايت 42.

وفي إطار المجموعة عينها فاز سبارتا براغ التشيكي على بروندبي الدانماركي (3-2).

ليون أنهى الدور الأول برصيد 16 نقطة يأتي خلفه غلاسكو رينجرز بـ8، وسبارتا براغ بـ7 وأخيراً بروندبي بنقطة واحدة.

ولحساب المجموعة الرابعة، تعادل فنربهتشة التركي مع مستضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 1-1، وفاز رويال انتويرب البلجيكي على أولمبياكوس اليوناني 1-0.

وأضحى ترتيب المجموعة على الشكل التالي:

أينتراخت فرانكفورت 12 نقطة

أولمبياكوس 9

فنربهتشة 6

أنتويرب 5