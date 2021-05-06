مباراة أرسنال وفياريال بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة أرسنال وفياريال بث مباشر اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS

موعد مباراة أرسنال وفياريال

البث المباشر لمباراة أرسنال وفياريال اليوم الخميس 6 مايو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة أرسنال وفياريال ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

مشاهدة مباراة أرسنال وفياريال في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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