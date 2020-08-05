مواجهة واعدة بين فولسفبورغ وشاختار دونيتسك من قبل beIN SPORTS August 5, 2020 11:50 0:32 دقيقة ينزل فولفسبورغ الألماني ضيفاً على شاختار دونيتسك الأوكراني في إياب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ". تقارير إخبارية شاختار دونيتسك الدوري الأوروبي فولفسبورغ الألماني -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة ريال مدريد يخوض حصة تدريبية قبل مواجهة سيتي 2:24 دقيقة الخياراتُ التكتيكية سلاح بيب في مواجهة زيدان 0:59 دقيقة أتلتيكو مدريد بتشكيلة مكتملة يستعد لمواجهة لايبزيغ 0:35 دقيقة تعرف على آخر أخبار برشلونة قبل مواجهة نابولي 0:32 دقيقة مواجهة واعدة بين فولسفبورغ وشاختار دونيتسك 2:52 دقيقة باشاك شهير في مواجهة مرتقبة أمام كوبنهاغن 2:48 دقيقة خيتافي يسعى للإطاحة بفريق إنتر 0:50 دقيقة نيمار يعيش أفضل لحظات حياته في باريس 0:37 دقيقة NBA: فوز أول لمافريكس بعد الاستئناف 0:37 دقيقة بروكلين نتس يقتنص فوزاً صعباً من ميلووكي بكس