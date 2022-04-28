وقد نجح الفريقان في تحقيق المفاجأة في ربع النهائي بإقصائهما ليون وبرشلونة تواليا وهو ما يعد بسجال كروي رفيع المستوى.

وستبث مباراة وست هام وآينتراخت فرانكفورت مباشرةً وحصرياً على beIN SPORTS 3 PREMIUM اليوم الخميس على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.