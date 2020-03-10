وسيلتقي الفريقان في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويقدم لاسك موسماً استثنائياُ إذ يتصدر حالياً الدوري النمساوي بفارق ست نقاط أمام ريد بول سالزبورغ، وجاء قراره بعد عدد من القرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة النمساوية وأعلنها الثلاثاء المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، والتي كان أهما إغلاق الحدود مع إيطاليا وحظر دخول الإيطاليين إلى البلاد، إضافة إلى منع التجمعات فوق ١٠٠ شخص في الأماكن المغلقة و٥٠٠ في الأماكن المفتوحة.

وحتى أمس الاثنين كانت النمسا قد أعلنت عن 131 حالة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستحدث "كوفيد 19".

