منزل سمولينغ يتعرض للسرقة من قبل beIN SPORTS April 16, 2021 18:41 0:46 دقيقة تعرَّض منزلُ اللاعب الإنكليزي كريس سمولينغ، مدافع نادي روما للسرقة، من قبل ثلاثةِ لصوص مُسلحين. تقارير إخبارية كريس سمولينغ الدوري الأوروبي روما -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة الجزائري رشيد غزال في حديث حصري لـ beIN SPORTS 0:49 دقيقة ريان جاك يغيب عن يورو 2020 0:46 دقيقة منزل سمولينغ يتعرض للسرقة 0:27 دقيقة فونييني يفشل في بلوغ نصف نهائي مونتي كارلو 0:35 دقيقة إيفانز يواصل عروضه القوية في مونتي كارلو 0:06 دقيقة تسيتسيباس إلى نصف نهائي مونتي كارلو 0:43 دقيقة تقديم أزياء البعثة الروسية المشاركة في الأولمبياد 1:48 دقيقة ليل يسعى لتجاوز عقبة مونبلييه 0:47 دقيقة السعادة تسود أجواء أرسنال بعد بلوغ نصف النهائي 3:00 دقيقة أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على هوكس