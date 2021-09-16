وقال نجم منتخب الفراعنة الذي تألق الموسم الماضي مع فريقه التركي وكان على أعتاب الانتقال لبوردو الفرنسي لو لا تعثّر الصفقة في آخر أيام الميركاتو الصيفي: "تركيزي منصبّ على فريقي غلطة سراي، أنا سعيد بالتواجد هنا في هذا النادي الكبير".

وعن قرار المدرب المخضرم فاتح تريم بإبقائه على دكة الاحتياط: "أحترم قرارات المدرب، أنا أجتهد وأعمل بجد حتّى أقدّم الإضافة المرجوّة".

وشارك المصري في اللحظات الأخيرة من المواجهة التي آلت نتيجتها لمصلحة غلطة سراي التركي أمام لاتسيو الإيطالي 1-صفر ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".