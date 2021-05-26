ما هي الأوراق الرابحة لفياريال ويونايتد في النهائي المرتقب؟ من قبل beIN SPORTS May 26, 2021 16:04 3:23 دقيقة يمتلك كل من المدربَيْن أولي غونار سولشار وأوناي إيمري العديدَ من اللاعبين الذين قد يشكلون أوراقا رابحة في حسم اللقب، أسماءٌ عديدة ستظهر على ملعب غدانسك لتثبتَ قدراتِها وتحقق الحلم المنتظر بالتتويج. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد فياريال -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة فلوميننسي إلى ثمن نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس 2:09 دقيقة قرار إنريكي باستبعاد راموس يثير الجدل في إسبانيا 3:29 دقيقة كيف تصدت جماهير يونايتد لدوري السوبر الأوروبي؟ 3:23 دقيقة ما هي الأوراق الرابحة لفياريال ويونايتد؟ 0:53 دقيقة تقارير تؤكد وجود توتر بين كونتي وإدارة إنتر 1:31 دقيقة ليكرز يستعيد توازنه أمام صنز ونتس يكتسح سلتيكس 1:15 دقيقة سولشار يدرك حجم الضغوط على يونايتد في النهائي 0:42 دقيقة إيمري: "سنفعل ما بوسعنا للظفر باللقب" 0:40 دقيقة فتح إجراء تأديبي بحق ريال وبرشلونة ويوفنتوس 5:34 دقيقة الشعلة الأولمبية تستهل جولتها في محافظة كيوتو