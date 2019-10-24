وانتظر "الشياطين الحمر" حتى الدقيقة الثالثة والأربعين لافتتاح النتيجة عبر الدولي الفرنسي أنطوني مارسيال من ركلة جزاء ليرتفع رصيدهم إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، تاركين المركز الثالث لبارتيزان بـ 4 نقاط.

ولحساب المجموعة ذاتها، سحق ألكمار الهولندي (الوصيف بـ 5 نقاط) ضيفه أستانا الكازخي (الأخير بـ 0 نقاط) بسداسية نظيفة.

بادر بالتسجيل لأصحاب الأرض تيون كوبميينيرز (39 من ركلة جزاء) ثم نجح زميله مايرون بوادو في مضاعفة النتيجة (43). وقبل حوالي ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة وقع كالفين ستينغس ثالث أهداف ألكمار.

وعاد كوبميينيرز ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (83) فيما تكفل زميله يوكيناري سوغاوارا بتدوين الهدف الخامس (85). وفي الأنفاس الأخيرة ختم الدولي المغربي أسامة الإدريسي المهرجان بالهدف السادس.

المجموعة 11: براغا وولفرهامبتون يتألقان خارج الأرض

حقق كل من براغا البرتغالي (المتصدر بـ 7 نقاط) ووصيفه ولفرهامبتون الإنكليزي (6 نقاط) فوزين ملفتين خارج أرضهما جاءا توالياً على حساب كل من بشيكتاش التركي (الأخير بـ 0 نقاط) وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي (الثالث بـ 4 نقاط) بالنتيجة ذاتها (2-1).

في المباراة الأولى، وقع هدفي الفريق البرتغالي كل من ريكاردو هورتا (38) وويلسون إدواردو (80)، في حين دوّن هدف الفريق التركي محمد أوموت ناير (71)، علماً بأنّ آدم ليايتش أهدر ركلة جزاء لأصحاب الأرض (74).

في المباراة الثانية، تقدم أهل الدار مبكراً بهدف أندراز سبورار (11) قبل أن يتلقوا ثورة زوارهم الذين قلبوا النتيجة بفضل المغربي رومان سايس (58) والمكسيكي راؤول خيمينيث (64 من ركلة جزاء) ليحسموا فوزهم برغم خسارتهم لجهود لاعبهم ديوغو جوتا الذي طُرد بالبطاقة الحمراء (87).