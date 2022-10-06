ويدين يونايتد بالفوز لبديليه ماركوس راشفورد (53 و84) والفرنسي أنتوني مارسيال (63) اللذين دخلا في الشوط الثاني، بعد أن منح الدولي الإيراني كريم أنصاريفرد التقدم لأصحاب الأرض (34)، فيما قلّص البديل نيكولاس بانايوتو الفارق لأومونيا (85).

وكما كان متوقعًا، شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا على غرار أول جولتين في المسابقة القارية بعد أن بات يجلس على الدكة في الدوري وحصل على عدة فرص للتسجيل لكنه لم يُوفق إلا بصناعة الهدف الثاني لراشفورد. كما دفع المدرب إريك تن هاغ بالبرازيلي كازيميرو منذ بداية المباراة وذلك للمرة الثانية فقط منذ وصوله هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني.

ورفع "الشياطين الحمر" رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثاني من فوزين وخسارة، في حين تصدر ريال سوسييداد الإسباني الترتيب برصيد 9 نقاط بتحقيقه فوزه الثالث توالياً والذي جاء على حساب مضيفه شيريف المولدوفي.

