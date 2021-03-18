وكان الفريقان تعادلا ذهاباً في أولد ترافورد بهدف في كل شبكة، وتأهل الفريق الإنكليزي بفوزه بمجموع المباراتين (2-1).

ويدن يونايتد بفوزه إلى العائد من الإصابة الدولي الفرنسي بول بوغبا الذي دخل في الشوط الثاني وأحرز هدف التأهل في الدقيقة 49 من عمر المباراة.



تفاصيل المواجهة

90+5 نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد وتأهله بفوزه بمجموع المباراتين (2-1).

د 90 - نهاية الوقت الأصلي وخمس دقائق محتسبة بدلاً عن الوقت الضائع.

د 87 - عرضية أمام مرمى ميلان يرتقي لها نجم المباراة بوغبا، لكن الكرة تهبط على سطح المرمى!

د 80 - هجمات متواصلة للاعبي ميلان في الدقائق العشر الأخيرة سعياً للتعديل، لكن رجال المدرب سولشار ينجحون في إبعاد الخطورة والخروج بهجمات معاكسة.

د 74 - كرة بالعمق من التركي هاكان تشالهانوغلو إلى داخل منطقة جزاء ميلان يرتقي لها زلاتان بنجاعته المعهودة ويطلقها برأسه قوية! لكن هندرسون يبعد الكرة ببراعة!!!! كاد السويدي أن يعادل النتيجة!!!

د 72 - بيولي يدفع بابراهيم دياز مكان كرونيتش.

د 70 - لاعبو ميلان يحاولون جاهدين تعديل النتيجة معتمدين على الضغط العالي، لكن الفريق الإنكليزي ينجح في كبح تقدم منافسه.

د 65 - مدرب ميلان ستيفانو بيولي يدفع بالنجم زلاتان إبراهيموفيتش مكان سامويل كاستييخو وبديوغو دالوت مكان بيير كالولو.

د 52 - دوناروما بدوره ينقذ مرمى ميلان من تصويبة محكمة لغرينوود!!

د 50 - ميلان يرد بفرصة خطرة عبر سايليمايكرس الذي توغل داخل منطقة يونايتد وصوب على المرمى لكن الحارس هندرسون نجح في التصدي للكرة!

د 49 - بوغبا يسجّل لمانشستر!!!!!! مدافعو ميلان أخفقوا في إبعاد الكرة من أمام مرماهم وسط ضغط كثيف من لاعبي يونايتد، فاستغل الفرنسي الموقف وأسكن الكرة سقف المرمى بصاروخية من داخل منطقة الجزاء، لم يحرك لها الحارس جانلوجي دوناروما ساكناً!!

د 46 - مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي غونار سولشار يدفع بالدولي الفرنسي بول بوغبا العائد من الإصابة مكان ماركوس راشفورد في مطلع الشوط الثاني

- انطلاق الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

د 45 - كاد ميلان أن يفعلها في نهاية الشوط الأول. سايليمايكرس يتقدم على الناحية اليمنى ويمرر إلى البوسني رادي كرونيتش أمام المرمى لكن المدافع السويدي لينديلوف يتدخل ويجبر كرونيتش على التسديد خارج المرمى!!

د 41 - البلجيكي أليكسس سايليمايكرس يصوّب على مرمى يونايتد من حدود منطقة الجزاء وحارس ميلان يبعد الكرة إلى ركنية!

د 35 - تسديدتان فقط على المرميين منذ انطلاق المباراة! مانشستر يونايتد يعاني في بناء الهجمات وميلان يزيد من الضغط على مدافعيه.

د 30 - مباراة حذرة جداً من الطرفين. التعادل السلبي يؤهل ميلان ولا خيار أمام "الشياطين الحمر" سوى التسجيل للمضي قدماً في المسابقة الأوروبية.

د 21 - مرتدة سريعة ليونايتد ينطلق بها الويلزي دانيال جايمس ويدخل منطقة الجزاء، لكن فيكايو توموري يطيح بالويلزي الذي طالب بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم الألماني فيليكس بريخ! الخطأ بدا واضحاً على مدافع ميلان.

د 15- ميلان يحاول التوغل في العمق وتسديدة من الإيفوراي فرانك كيسييه من خارج المنطقة يسيطر عليها الحارس دين هندرسون بسهولة!

د 10 - الدقائق العشر الأولى من الشوط الأول تمر هادئة دون أي فرصة تذكر من الجانبين. مانشستر يونايتد الذي سقط في فخ التعادل (1-1) ذهاباً على أرضه يحاول أن يخطف هدفاً مبكراً يعرقل به حسابات مضيفه الإيطالي الذي استهل الشوط الأول من دون نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الجالس على دكة البدلاء.

- انطلاق المباراة في ملعب سان سيرو.

تشكيلة ميلان

تشكيلة مانشستر يونايتد