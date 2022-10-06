مانشستر يونايتد لمصالحة جماهيره من بوابة الدوري الأوروبي من قبل beIN SPORTS October 6, 2022 15:50 1:54 دقيقة بعد خسارته في ديربي مانشستر يرحل يونايتد إلى قبرص لملاقاة أومونويا لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة للدوري الأوروبي. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد الإنكليزي -آخر الفيديوهات 7:19 دقيقة أتلانتا هوكس يفوز على ميلووكي باكس ودياً في أبوظبي 1:13 دقيقة دجوكوفيتش إلى ربع نهائي بطولة أستانا 1:28 دقيقة لقاء مع رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 0:50 دقيقة ميسي يؤكد أن مونديال 2022 سيكون الأخير بالنسبة له 1:54 دقيقة مان يونايتد لمصالحة عشاقه من بوابة الدوري الأوروبي 3:14 دقيقة روما يتسلح بعدة عوامل للفوز على ريال بيتيس 2:43 دقيقة آرسنال يبحث عن صدارة المجموعة الأولى 0:55 دقيقة إطلاق مبادرة "هيّا معي 3+1" 1:01 دقيقة سلامة وأمن المشاركين في مونديال قطر أولوية أساسية 1:51 دقيقة إنتر ميامي يحجز مقعده في الأدوار الإقصائية