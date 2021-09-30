في سلتيك بارك بغلاسكو، افتتح الإكوادوري بييرو هينكابييه التسجيل في الدقيقة 25 وأضاف فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 35، قبل أن يحرز الأرجنتيني لوكاس ألاريو الثالث في الدقيقة 58 من ركلة جزاء والفرنسي أمين عدلي الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع.

وهو الفوز الثاني للفيركوزن فرفع رصيده إلى 6 نقاط أمام بيتيس الإسباني الثاني بفارق الأهداف والذي حقق بدوره الفوز خارج قواعده على فرنسفاروش المجري 3-1 الذي بات في المركز الثالث من دون نقاط فيما تذيّل سلتيك الترتيب بتلقيه أهداف أكثر في مرماه من فرنسفاروش.

